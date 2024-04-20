الخليفة ومصر القديمة يتصدران قائمة أحياء القاهرة من حيث عدد مراكز الشباب

كشف تقرير صادر عن محافظة القاهرة أن حيّي الخليفة ومصر القديمة يتصدران قائمة أحياء المحافظة من حيث عدد مراكز الشباب، إذ يضمان كل منهما 6 مراكز، أي ما يعادل 8% من إجمالي عدد مراكز الشباب في المحافظة، البالغ 76 مركزًا.

وجاء في المركز الثاني حيّي البساتين وحلوان، إذ يضمان كل منهما 5 مراكز، أي ما يعادل 5% من إجمالي عدد مراكز الشباب في المحافظة.

علاقة طردية بين كثافة السكان وعدد مراكز الشباب

وأشار التقرير إلى وجود علاقة طردية بين كثافة السكان وعدد مراكز الشباب في الأحياء المختلفة، ففي حيّي المرج وشرق مدينة نصر، وهما أكبر حيّين من حيث الكثافة السكانية، يوجد مركزَين فقط للشباب، أي ما يعادل 3% من إجمالي عدد مراكز الشباب في المحافظة.

بينما يضُمّ حيّ عين شمس، ثالث أكبر حيّ من حيث الكثافة السكانية، 3 مراكز شباب، أي ما يعادل 4% من إجمالي عدد مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

اهتمام محافظة القاهرة بالعنصر الشبابي

وأكد التقرير على اهتمام محافظة القاهرة بالعنصر الشبابي، من خلال تشجيع ممارسة الرياضة واستيعاب جميع الفئات العمرية في مختلف مراكز الشباب المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة.

وجاء توزيع مراكز الشباب على مستوى المناطق المختلفة في القاهرة كالآتي: