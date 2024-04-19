محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق منطقة «هو» الصناعية بنجع حمادي

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بمنطقة «هو»، الصناعية بمركز نجع حمادي، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع ترفيق المنطقة الصناعية التي تشمل «شبكات مياه شرب بطول 60 كم وشبكات صرف صحي بطول 31 كيلو، وخطيّ طرد قطر 800 ملم، و500 ملم، وخط انحدار محطة المعالجة الرئيسية قطر 1200 ملم، كابلات كهرباء بطول 115 كم، خطوط تليفونات»، فضلا عن أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة 10 الآف م3، ومأخذ مياه من النيل مباشرة بطول 11 كم وقطر 500 ملم، ومحطة تنقية، وخزان حريق بسعة 1100 م3، وشبكة حريق بطول 24 كيلو مترا، وشبكة غاز طبيعي، بنسبة تنفيذ لإجمالي مشروع الترفيق بلغت 91%.

محافظ قنا يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية

كما تفقد محافظ قنا عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية، واطمئن على انتظام عمل خطوط الإنتاج بها، حيث استهل جولته بتفقد مصنع زغلول للصناعات الغذائية بطاقة إنتاجية 150 طن حلويات في العام ويوفر 100 فرصة عمل، ومصنع الماسة لإنتاج البلاستيك، والمقام علي مساحة 1000 متر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 طن شهريا، من خلال 14 خط إنتاج، يوفر 55 فرصة عمل للشباب، ويتم تصدير إنتاج المصنع للخارج.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد مصنع مصر العليا للأثاث، الذي ينتج أثاث خشبي متنوع ويوفر 10 فرص عمل مباشرة، ومصنع آل البيت للأثاث.

تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد

قال محافظ قنا، إن تنمية وتطوير قطاع الصناعة يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محوري في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا رجال الأعمال إلى القدوم للاستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة طرق مميزة، بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير في البحر الأحمر والأقصر.

يُذكر أن منطقة «هو»، الصناعية تقع على مساحة 500 فدان تم تقسيمها إلى 552 قطعة منها 231 قطعة مخصصة للمشروعات، وتضم 164 مصنع؜ا، منها 70 مصنعا منتجا و86 مصنعا تحت الإنشاء و5 مصانع في مرحلة استخراج الأوراق وإنهاء التراخيص.