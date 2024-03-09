تخرج في جامعة حلوان.. من هو القمص انسطاسي السرياني أسقف نجع حمادي الجديد؟

ساعات قليلة ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عشية رسامة وتجليس أساقفة جدد للإيبارشيات الخالية التي رحل أساقفتها الفترة الماضية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.

ومن المقرر أن يقوم البابا تواضروس الثاني بسيامة القمص انسطاسي السريانى، أسقفاً لإيبارشية مدينة نجع حمادي وتوابعها في شمالي محافظة قنا.

أبرز المعلومات عن القمص انسطاسي السرياني

وتستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن القمص انسطاسي السرياني، الذي رشحه البابا تواضروس، لتولى منصب أسقف نجع حمادي، وذلك بعد عام ونصف من وفاة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي الراحل:

- ولد القمص انسطاسي السريانى في عام 1969 داخل محافظة قنا.

- كان يعيش تحديداً بمنطقة الشنهورية قبل سيامته راهباً بدير السيدة العذراء مريم السريان العامر بوادي النطرون الواقع غرب دلتا النيل شمال مصر.

- قبل أن يُسيم راهباً كان اسمه ملاك جرجس درس وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1991.

- ينتمى لعائلة عريقة تعمل بتجارة الذهب، ويعتبر من أصغر الرهبان عمراً بدير السيدة العذراء مريم السريان حيث قارب عمره على 50 عاما.

- تخرج القمص أنسطاسي السرياني من كلية الهندسة بجامعة حلوان.

- دخل إلى الدير عام 2002، وأرتدى الزي الرهباني في عام 2005، ونال درجة القسيسية عام 2012.

- نال درجة القمصية يوم الأحد الموافق 3 من شهر مارس لعام 2024، وسينال درجة الاسقفية في 10 من شهر مارس الجاري.