«الزراعة»: مصر على موعد مع حالة قوية من تغير المناخ

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه اعتبارا من الثلاثاء 23 أبريل حتى الخميس 25 من الشهر ذاته، سيكون هناك ارتفاعات قياسية في درجة الحرارة، وفق ما أكدته النماذج، وتستمر حتى يوم الأربعاء والخميس، بالتزامن مع سيطرة كتلة باردة تبدأ من الشمال الغربي، لتنشأ منطقة تناطح منخفض سطحي بارد مع جبهة جنوبية حارة، يعمل على توسيع نطاق الحرارة، وزيادة حدتها على الدلتا وباقي الجمهورية، لتتعدى حاجز 40 – 42 درجة مئوية عدا الشمال الغربي.

اشتداد الحرارة أكثر على الصعيد ل

اعتبارا من الأربعاء 24 أبريل الجاري، تبدأ الكتلة الباردة في السيطرة على الأجواء على الدلتا والوجه البحري، مع اشتداد الحرارة أكثر على الصعيد، لتصل إلى ما فوق 42 إلى 43 درجة على جنوب الصعيد، وعلى معظم مناطق سيناء، وفق تقرير لـ«فيهم»، تحت عنوان «تحذير شديد مصر على موعد مع حالة قوية من تغير المناخ».

من المقرر أن تسود، وفق التقرير، الرياح الجنوبية الساخنة «الشرد» على معظم المناطق خلال الثلاث أيام «الثلاثاء – الخميس»، مؤكداً أن يكون لها تأثير على مرحلتي الخصاب والعقد لكل المحاصيل، ومتوقع سقوط أمطار رعدية قد تكون غزيرة بداية من السبت والأحد 27 – 28 أبريل الجاري، لكنها مركزة فقط على الجنوب الشرقي للجمهورية «شرق أسوان وحلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر».

رياح جنوبية ساخنة «شرد»

أوضح أنه سيكون هناك تسارع كبير وقوي فى التغيرات فى الجو ما بين ارتفاعات وانخفاضات ثم ارتفاعات فى الحرارة وتذبذبات حرارية عالية جداً مع رياح جنوبية ساخنة «شرد»، ووصف التقرير، الفترة المقبلة بـ«الحرجة جداً جداً» لمعظم التراكيب المحصولية، خاصة أشجار الفاكهة في مراحل التزهير والإخصاب والعقد وما بعد العقد، وأيضاً المحاصيل حديثة الزراعة زي الذرة والقطن والصويا والفول السوداني وحتى الخضر حديثة الشتل والخضر والعروة الربيعية تحت الصوب.