«معلومات المناخ»: ارتفاع الحرارة اليوم قد يؤثر على المحاصيل الزراعية

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المُناخ بوزارة الزراعة، إنّ الربيع فصل انتقالي ومعتدل بطبيعته، ينقل الأجواء من الشتاء البارد إلى الصيف الحار بالتدريج، ومع تغير المناخ بدأ يصير متقلبا وهو ما نشهده من موجة الصيف المبكر.

وأضاف «فهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على «dmc»: «الآن نحن في الثلث الثاني من فصل الربيع، لكننا نعاني من التقلبات الجوية التي بالضرورة ستؤثر على المحاصيل الزراعية، ودرجات الحرارة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية ما يعني أجواء فصل الصيف وليس بالربيع أو الشتاء».

وتابع: «الموجة الحارة الحالية مؤقتة ولن تستمر أكثر من يوم على الوجه البحري ويومين على الوجه القبلي، لتبدأ اليوم وتنتهي الجمعة المقبل على مستوى الجمهورية».

وأشار إلى أنَّ التخوف سيكون من هبوب الرياح الجنوبية الساخنة المصاحبة لارتفاع الحرارة، ما يحتاج إلى مزيد من التوصيات للمزارعين، إضافة إلى أنّه بعد انتهاء الموجة الحارة ستشهد درجات الحرارة مزيدا من الانخفاض، وتهبط 8 درجات بدلا من 6 وبالتالي تتعرض المحاصيل لتذبذبات حرارية.