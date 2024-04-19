«معلومات المناخ» يعلن إجراءات عاجلة بشأن حالة الطقس والمحاصيل

وجه الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، مجموعة من النصائح للمزارعين، بشأن حالة الطقس الفترة المقبلة، التي من المقرر أن تشهد ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، مؤكدا ضرورة أن تكون الأرض جافة تحت الزرع والأشجار مهما كان السبب، وتنظيف مركبات دعم الامتصاص واستقرار العصارة «الفولفيك ونترات الماغنسيوم وعالي الفسفور وأحياناً البوتاسيوم فوسفيت خاصة لأشجار الفاكهة».

وقف الرش بأى مبيدات

ووفق «فهيم» في تقرير له، يمكن دعم أشجار الفاكهة والمحاصيل الصيفية المنزرعة حديثا بمركبات تحمل الاجهادات من خلال الرش بسليكات البوتاسيوم والألمونيوم أو البوتاسيوم فوسيت بمعدل 8 سم/ لتر، اعتبارا من غد السبت حتى الاثنين المقبل، وقف الرش بأي مبيدات خلال الثلاث أيام، سواء حشرية أو فطرية، ويمكن انتهاز الفرصة وإجراء كل العمليات الخاصة بالرش بالمبيدات عدا البساتين في مرحلة التزهير المتفتح والإخصاب خاصة الزيتون.

تأجيل زراعة العروة الصيفية

حث الدكتور محمد فيهم، على ضرورة تأجيل زراعة العروة الصيفية للمحاصيل «ذرة - صويا - قطن - فول سوداني»، أو شتل الخضر والفاكهة إلا بعد انتهاء موجة الحرارة العالية، وتأجيل ضم ودراس القمح والفول.