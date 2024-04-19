«شباب الشرقية» تنظم مسيرة المشي دعما لتشجيع ممارسات اللعب النظيف

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية اليوم، مسيرة المشي دعما لتشجيع ممارسات اللعب النظيف بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة ،والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

شباب الشرقية تنظم مسيرة المشي دعما لترسيخ مبادئ اللعب النظيف

انطلقت إشارة البدء من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن طريق الفيديو كونفرانس، تحركت المسيرة من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول إلى البوابة الرئيسية لجامعة الزقازيق بحضور أكثر من 250 مشاركا.

تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة

ويأتي هذا الحدث ضمن مبادرات وزارة الشباب والرياضة التي تتبناها لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ورسالتها في ترسيخ سياسة الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة اللعب النظيف.

وأشاد الدكتور محمود بالتنظيم الجيد للمسيرة ووجه الشكر إلى الإدارة العامة للرياضة على الجهد المبذول لإخراج الحدث بالشكل الذي يليق بمحافظة الشرقية، حيث وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 250 شابا وفتاة من مختلف الأعمار.