موعد التقديم على وظائف الشباب والرياضة.. الرواتب تصل إلى 30 ألف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» عن وظائف خالية للشباب برواتب تصل 30 ألف جنيه، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة برواتب تصل 30 ألف جنيه في اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد Xceed، والتي تأتي على النحو التالي:

موعد التقديم للوظائف

يمكن التقديم على وظائف شركة أكسيد يوم الأحد 21 أبريل 2024 من الساعة 10صباحًا إلى الساعة 4 مساء، بمبنى شركة أكسيد بالقرية الذكية في أكتوبر.

كيفية التقديم للوظائف

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية من خلال الضغط هنـــــــا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المحدد أو التسجيل مباشرًا على منصة توظيف مصر من هنـــــــــــــــا.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة شباب للتعيين في الوظائف التالية:

- موظف خدمة عملاء عربي.

- موظف خدمة عملاء انجليزي.

- موظف خدمة عملاء ألماني.

- موظف خدمة عملاء إيطالي.

شروط التقديم للوظائف

تقبل الشركة خريجين حاصلين على مؤهل عالي، ذكور وإناث بحد أقصى 60 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

- الراتب يصل لـ30,000 جنيه حسب اللغة، بالإضافة إلى Welcome Bonus.

- نسبة من أرباح الشركة.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- 2 يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

- مكان العمل بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر.