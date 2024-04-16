فرص عمل للإناث برواتب 7 آلاف جنيه برعاية وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة A2Z للملابس.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب الشركة للتعيين أخصائيات مبيعات، برواتب تصل إلى 7000 جنيه شهريا.

الشروط المطلوبة للوظائف

وجاءت الشروط المطلوبة للوظائف على النحو التالي:

- العمل بالقاهرة.

- مطلوب جميع المؤهلات الدراسية.

- خبرة من 1 سنة لـ 3 سنوات خبرة في المبيعات.

- الإناث فقط.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

حددت وزارة الشباب والرياضة المميزات والحقوق الوظيفية على النحو التالي:

- عدد ساعات العمل 9 ساعات.

- يوجد بدل مواصلات لبعض الفروع.

- يوم إجازة أسبوعي.

- تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه للتقديم على الوظائف يرجي ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.

يقام اليوم التوظيفي المفتوح لشركة A2Z للملابس، يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، العنوان: 6036 كورنيش المعراج المعادى بجوار كارفور المعادي شارع بنرينة توتال ثاني عمارة يمين الدور الأرضي.

اللوكيشن https://maps.app.goo.gl/PNacUHdh1WPdtWyn7 أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنــــــــــــــا.