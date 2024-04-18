وظائف خالية من الشباب والرياضة بالقاهرة الكبرى.. راتب 6500 جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة فاتورة للاستشارات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

التخصصات المطلوبة

تطلب الشركة شبابا للتعيين في التخصصات التالية:

مندوب مبيعات، للقيام بتسويق المنتجات وجذب العملاء الجدد والحفاظ على العلاقات القائمة وتحقيق الأهداف الشهرية، وتدريب المندوبين الجدد.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

شروط الوظيفة

- تطلب الشركة للعمل فيها جميع المؤهلات عالي ومتوسط ذكور وإناث.

- يفضل الخبرة.

- الحد الاقصى للسن 38 سنة.

موقف واضح من التجنيد للذكور.

المميزات والحقوق الوظيفية

- الراتب الشامل 6500 جنيه أساسي بالإضافة إلى البدل والعمولة.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- إجازة سنوية.

موعد اليوم التوظيفي

يعقد الملتقى التوظيفي يوم الاثنين 22 أبريل 2024، بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً، بالمعادي، 77 طريق مصر حلوان الزراعي، بجوار مستشفى علاء عزت، محطة مترو حدائق المعادي.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــــا والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد.

وللمزيد من الوظائف يرجى زيارة موقع توظيف مصر من هنـــــــــا.