ظهرت مع والدتها ونسخة من عمتها.. معلومات عن ابنة الفنانة داليا مصطفى

فيديو قصير لا تتجاوز مدته ثوانٍ معدودة، ظهرت خلاله الفنانة داليا مصطفى مع ابنتها الكبرى «سلمى»، التي خطفت الأنظار بمجرد ظهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، خلال زيارتهما إلى جامعة «سلمى».

نستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن ابنة الفنانة داليا مصطفى، حسب ما نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل «إنستجرام».

معلومات عن سلمى سلامة

- تُدعى سلمى شريف سلامة شهرتها سلمى سلامة.

- ابنة الفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفى.

- تبلغ من العمر 19 عامًا.

- ولدت في عام 2005.

- تدرس في المرحلة الجامعية.

- من محبي عمل فيديوهات التيك توك «بلوجر».

- تتمتع بموهبة التمثيل مثل والديها.

- كان الظهور الأول لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تخرجها في المرحلة الثانوية، إذ كان والديها حريصان على عدم ظهورها.

- تجمعها علاقة صداقة قوية بوالديها وشقيقها الأصغر «سليم».

سلمى نسخة من عمتها منال سلامة

بعد ظهور سلمى سلامة في فيديو قصير برفقة والدتها التي مازحت جمهورها «أنا أحلى بكتير»، لتنهال التعليقات عليهما التي وصفت «سلمى»، بأنها تشبه عمتها الفنانة منال سلامة وابنتها أميرة أديب أكثر من والدتها، معلقين: «نسخة طبق الأصل من عمتها».

وبسبب حب «داليا» لعلم الطاقة، حاولت إفادة ابنها وابنتها وجذبهما له بشتى الطرق: «سلمى بتستجيب أكتر من سليم، لكن الاتنين بيهتموا بالتنفس»، وفي الوقت ذاته تدعو إلى إعمال العقل خلال تطبيق أفكار علم الطاقة: «فيه تقريباً 150 مدرسة مختلفة، بعضها بيدعو لأمور غير مقبولة ومضرة ومثيرة للضحك، وبالتالى ممنوع تكون متلقى فقط.. لازم تفكر».