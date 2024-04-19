أسعار الزيوت الآن بالسلاسل التجارية بعد خفض الأسعار.. تراجعت 38%

كشف الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، عن قائمة جديدة لأسعار السلع والمواد الغذائية بمختلف أنواعها في عدد من السلاسل التجارية الكبرى التي يصل عددها إلى 14 سلسلة تجارية، بعد الانخفاض، يأتي على رأسها الزيت والأرز والمكرونة والدقيق والألبان والجبن والفول واللحوم والدواجن، وفقا لبيان عاجل بموقف الأسعار في السوق المصري.

أسعار الزيت اليوم

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الزيت الآن بمختلف أنواعه بعد التخفيضات، في عدد من السلاسل التجارية، بالإضافة إلى قيمة التخفيض، حيث تصل نسبة التراجعات نحو 38% لعدد من الأنواع، وفقاً لبيان الغرف التجارية، وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

سلسلة محال كارفور

- سجل سعر زيت «كريستال 2.2 لتر» نحو 222 جنيه بدلاً من 290 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 23%.

- سجل سعر زيت «عافية 1.6 لتر» نحو 161.75 جنيه بدلاً من 199.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 19%.

- سجل سعر زيت خليط «ظاظا 700 مللي» نحو 46.95 جنيه بدلاً من 65 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 28%.

سلسلة محال اللولو

- سجل سعر زيت ذرة «كريستال 3.5 لتر» نحو 413.95 جنيه بدلاً من 517.45 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 20%.

- سجل سعر زيت عباد «كريستال 5 لتر» نحو 473.95 جنيه بدلاً من 623.00 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 24 %.

- سجل سعر زيت خليط «الايمان 700 مللي» نحو 44.95 جنيه بدلاً من 64 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 30 %.

سلسلة محال سبينس

- سجل سعر زيت سلوبدا دوار الشمس 1 لتر نحو 99.45 جنيه بدلاً من 113.25 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 12 %.

سلسلة محال الفرجاني

- سجل سعر زيت ذرة «عافية 2.2 لتر» نحو 264.95 جنيه بدلاً من 302.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 13 %.

- سجل سعر زيت ست البيت خليط 1 لتر نحو 67.50 جنيه بدلاً من 80 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 16 %.

- سجل سعر زيت حلوة خليط 700 مللي نحو 57.95 جنيه بدلاً من 68.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 16 %.

سلسلة محال كازيون

- سجل سعر زيت ذرة «عافية 800 مللي » نحو 99.75 جنيه بدلاً من 124.75 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 20 %.

- سجل سعر زيتروكا خليط 700 مللي نحو 46.95 جنيه بدلاً من 69.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 33 %.

- سجل سعر زيت نرجس خليط «700 مللي» نحو 46.95 جنيه بدلاً من 69.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 33 %.

- سجل سعر زيت أصيل عباد «700 مللي» نحو 54.95 جنيه بدلاً من 76.50 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 28 %.

- سجل سعر زيت كرستال ذرة «800 مللي» نحو 92.75 جنيه بدلاً من 124.75 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 26 %.

سلسلة محال خير زمان

- سجل سعر زيت الأصيل عباد «700 مللي» نحو 54.99 جنيه بدلاً من 87.99 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 38 %.

- سجل سعر زيت كرستال عباد «2.2 مللي» نحو 239.99 جنيه بدلاً من 307.99 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 22 %.