«الصحة» تعلن عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة على مستوى الجمهورية

حددت وزارة الصحة والسكان، عناوين مكان التطعيم لتلقي تطعيمات الحج والعمرة على مستوى الجمهورية، موضحة أنها تشمل محافظة القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، والقليوبية وكفر الشيخ، ودمياط والدقهلية والشرقية.

كما تشمل القائمة، الغربية والجيزة والمنوفية، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والفيوم ومرسى مطروح، والوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة، أن مكاتب الوادي الجديد تتمثل في مكتب صحة الخارجة ومكتب صحة الداخلة، أما البحر الأحمر فيشمل مكتب صحة الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير والشلاتين، وبالنسبة لشمال سيناء مكتب التطعيم الدولي ومكتب صحة بئر العبد، أما بالنسبة لجنوب سيناء تشمل مكتب صحة رأس سدر ومكتب صحة طور سيناء ومكتب صحة نويبع.

وبالنسبة لمرسى مطروح، تشمل مكتب صحة الحمام والضبعة ومطروح أول ومكتب صحة سيوة، والفيوم مكتب صحة خامس، أما بني سويف تشمل مكتب صحة أول ورعاية الطفل بالفشن والمركز الطبي ببنها، وفي أسوان مكتب التطعيم الدولي بمعزل الحجر الصحي ومكتب صحة أسوان أول ومكتب صحة كوم إمبو ومكتب صحة إدفو غرب.