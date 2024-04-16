4 فئات لا يسمح لها بأداء الحج هذا العام.. تعرف عليها

حذرت السلطات السعودية من أن 4 فئات من الزائرين للبلاد ممنوعين من أداء فريضة الحج للعام الحالي 2024 – 1445، وذلك بالتزامن مع بدء استخراج تصاريح الحج للمقيمين والراغبين في أداء المناسك المقدسة، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها حتى تتمكن من الحصول على تصارح الحج لأداء الفريضة المقدسة.

وفيما يلي، يعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها على مدار اليوم، الفئات الممنوعة من أداء الحج 2024، وفق المعلن من وزارة الحج والعمرة بالسعودية.

فئات غير مسموح لها بأداء فريضة الحج 2024

وشددت وزارة الحج والعمرة عبر منصة التغريدات أكس «تويتر سابقا» على أن 4 فئات من حاملين تأشيرة السفر إلى السعودية لن يسمح لهم بأداء فريضة الحج لهذا العام، وهي كالآتي:

حاملي تأشيرات الزيارة

حاملي تأشيرة السياحة

المقيمين بالمملكة بتأشيرة العمل

وأخيرًا تأشيرة المرور أو الترانزيت

شروط أداء فريضة الحج للقادمين من خارج السعودية

وحددت وزارة الحج والعمرة عن عدد ممن الشروط التي يجب أن تتوفرها في الراغبين في أداء فريضة الحج، والتي جاءت على النحو التالي:

أن تكون الأولوية لأداء فريضة الحج لمن لم يسبق لهم الحجز.

يجب أن تكون جواز السفر أو الهوية سارية مدة شهر ذي الحجة.

ألا يقل عمر الراغب في أداء الفريضة عن 15 عاما.

أن يكون المتقدم لإكمال لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية.

ألا يكون الحاج يعاني من أمراض مزمنة أو معدية.