أفضل صيغ دعاء الحج والعمرة.. «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام»

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى أداء مناسك الحج والعمرة، باعتبار الحج من أركان الإسلام الخمسة، وفرض على كل مسلم قادر على تنفيذها، لذلك يردد الكثير منهم دعاء اللهم ارزقنا الحج والعمرة.

دعاء الحج والعمرة

فيما يخص دعاء الحج والعمرة، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إنه لا يوجد صيغة محددة للدعاء، لافتا إلى أن المسلم يستطيع أن يدعو ربه بما يشاء، ومن بين تلك الصيغ: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العلا وبإسمك الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُلت بع أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، يا كريم العطاء، يا مجيب الرجاء، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا ذا المن والعطاء، نسألك يا الله يا رحمن، بجلالك ونور وجهك أن تمن علينا جميعا بحج بيتك الحرام، اللهم من علينا جميعا بحج بيتك الحرم، اللهم من علينا جميعا بحج بيتك الحرام، وزيارة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة و أتم السلام، يا رب العالمين، وأرزقنا الوقوف على جبل عرفات، والمبيت بمزدلفة وحضور كل مناسك الحج يا رب العالمين».

دعاء اللهم ارزقنا الحج والعمرة

في إطار الحديث عن دعاء الحج والعمرة، لفت رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إلى أنه يمكن ترديده بالصيغة التالية: «اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، والسجود فيه وتوفنا وأنت راض عنا وأرزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا الفردوس مع الأبرار وأجرنا، من النار أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين».

دعاء الحج

ومن بين الصيغ التي يمكن أن يرددها المسلم في دعاء الحج والعمرة، ما يلي: «اللهم يسر لنا زيارة بيتك الحرام بالحج، اللهم إني أستودعك كل من جاء إلى بيتك الحرام، يا رب ردهم رداً جميلاً، اللهم تقبل منهم، وأغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر».

أهمية الدعاء

أكد «الأطرش» أن الدعاء يعد بمثابة لب العبادة، مستشهدا بقول النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة»، وكذلك قول الله تعالى: «وقال ربكم أدعوني أستجب لكم».