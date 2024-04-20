أسرار النجاح في 4 خطوات سهلة.. «هتطلع من الأوائل»

في هذا الوقت من العام ومع اقتراب شهر 5، يستعد الأهل والأبناء للموسم المرتقب وهو امتحانات آخر العام، وسرعان ما يتحول البيت إلى خلية نحل منظمة أو حالة من الفوضى وعدم الاستقرار النفسي بسبب القلق والتوتر، وفي هذا الصدد وحتى يطمئن الجميع، قدمت الخبيرة التربوية ومؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، داليا الحزاوي 4 خطوات سهلة تضمن النجاح للطلاب، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسرار النجاح في 4 خطوات سهلة

قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في إطار طمأنة الأبناء مع اقتراب الامتحانات، إنّ هناك 4 خطوات بسيطة لضمان النجاح والتفوق وتقليل التوتر، وهي كالتالي:

تنظيم الوقت مع منح الجسم قدر كافي من النوم يوميًا، والامتناع عن عادة السهر لساعات متأخرة في المذاكرة، لأنها تضعف التركيز والتحصيل الدراسي.

عند اعتماد جدول الامتحان من المدرسة، يجب البدء في إعداد جدول للمراجعة، لأن مفتاح النجاح هو تنظيم الوقت.

عند إعداد خطة المذاكرة اليومية ينبغي وضع فترات الراحة للتخلص من التوتر، والبدء من جديد بذهن صافي

ضرورة الاعتماد على الفهم قبل الحفظ، وكذلك الربط بين المعلومات، لأن هذا يجعل استرجاع المعلومات سهلًا.

حدد أسلوب التعلم المناسب، من أجل زيادة التحصيل الدراسي.

نصائح للأهل لنجاح الأبناء

وقدّمت «الحزاوي» نصائح سحرية للأهل لنجاح الأبناء في الامتحانات كالتالي: