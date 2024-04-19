«العاصمة الإدارية»: حجم الطلب على الوحدات ذات الغرفة الواحدة كبير

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن التصميم الخاص بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية مبهر للغاية، فالبرج الأيقوني فكرته مستوحاة من فكرة المسلة الفرعونية المصرية، لكن على الطراز الحديث، كما أن مجموعة الأبراج الإدارية أو «التوأم» المرتبطان بكوبري اتصال بينهما.

وأضاف «الشربيني»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن المنطقة بها مبنى على شكل مفتاح الحياة، وتربط الممرات الموجودة بين البرج الأيقوني والممر الشرفي الموجود بالمنطقة، وصولا إلى البرجين «التوأم»، بجانب الأبراج الإدارية باختلاف الارتفاع الذي يبدأ من 170 مترا وحتى 230 مترا، ما يشكل عامل جذب.

ولفت إلى أن الأبراج السكنية، البالغ عددها 5 أبراج، لها طابع مميز معماري، واستخدم فيها فكرة العمود على شكل شجرة، وهو يعد أحد ملامح التصميم العصرية الحديثة التي تبين قدرة التكنولوجيا والتطور في علم المعمار للوصول في هذه المرحلة.

وأشار إلى هناك تقسيمات الأبراج الداخل بمساحات مختلفة، حيث إن هناك تنوعا في المساحات والتي تبدأ بالمساحات الصغيرة، وبدراسة حجم الطلب كان عليها حجم طلب كبير المتمثل في الاستديو والوحدات السكنية ذات الغرفة الواحدة، بجانب وحدات سكنية تصل لغرفتين وثلاث غرف سكنية.