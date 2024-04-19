3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. 7 نصائح لمواجهة الطقس السيئ

تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، 3 ظواهر جوية، تنوعت ما بين نشاط الرياح، والشبورة المائية، وتباين درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض المفاجئ، حسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صحفتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

الظاهرة الأولى

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إذ يسيطر طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظاهرة الثانية

تشهد الساعات الأولى من الصباح بداية من الـ4 إلى 8 صباحًا، شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

الظاهرة الثالثة

نشاط في حركة الرياح على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

7 نصائح للتعامل مع طقس الـ24 ساعة المقبلة

يستوجب على المواطنين التعامل بحذر مع طقس الـ24 ساعة المقبلة، ليوجه محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن»، بعض النصائح للتعامل مع أجواء الطقس السيء ويمكن تناولها فيما يلي:

ينصح المسافرين على الطرق السريعة توخي الحذر في أثناء القيادة، في حال أن الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

متابعة النشرات الجوية بصفة مستمرة.

ومن جانبها، وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، بعد تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة، إلى اتباع مجموعة من النصائح فيما يلي: