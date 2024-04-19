بعد تحذيرات «الأرصاد».. كم لتر مياه يحتاجها الجسم خلال الطقس الحار؟

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهدها أنحاء البلاد، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح تسببت في حدوث عدم استقرار في الجو، وفقًا لما كشفت عنه هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها الرسمي، الأمر الذي أثار تساؤلا بين المواطنين عن كمية المياه المسموح تناولها في الطقس شديد الحرارة، ونوضحه بحسب الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن».

تختلف احتياجات الشخص للسوائل من شخص لآخر، إذ يشكل الماء حوالي 60% من وزن جسم الشخص البالغ، ولا تشرب الماء فقط عند العطش، فيفضل شرب 13 كوبًا في اليوم للذكر البالغ السليم، و9 أكواب للأنثى البالغة السليمة.

وقد تزداد كمية الماء إلى 20 كوبًا من الماء لدى الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا زائدًا، أو الذين يتعرضون لدرجات حرارة مرتفعة جدًا، كما أنه يمكن تناول 4 أكواب يوميًا للأطفال الذين يبلغون عمر سنة إلى 3 سنوات، أما الذين يبلغون عمر4-8 سنوات يمكن تناول 5 أكواب يوميا بحسب «بدران».

التحذير من طقس الأسبوع المقبل

وعلى الجانب الآخر، قدمت هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين عدة تحذيرات لتجنب مخاطر طقس الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل ستتعرض البلاد لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كل الأنحاء، نتيجة تأثر بمنخفض صحراوي جديد يستمر لمدة 48 ساعة أكثر وفقا لما ذكره الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

خلال طقس الثلاثاء المقبل تصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة مئوية خلال فترة النهار، حيث يسود طقس شديد الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية، حيث بستمر لعدة أيام وبعد ذلك يشهد الطقس حالة من الاستقرار.

نصائح لمواجهة مخاطر الطقس

ولتنجنب مخاطر الطقس في هذا اليوم يجب على المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا وقت الضرورة خاصة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بشكل عام، كما أن من الضروري أن يتم عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلا عن غلق النوافذ والأبواب في المنزل بشكل محكم لعدم دخول الأتربة.

وهناك عدة نصائح نشرتها وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أجل التعامل مع الطقس خلال درجات الحرارة المرتفعة والتي جاءت منها تناول المياه بكثرة، أيضا تجنب التواجد في أماكن عديمة التهوية، وعدم التعرض للشمس الشديدة، باعتبارهم من أكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس.