«صقيع مؤلم».. نصائح للتعامل مع طقس الـ24 ساعة المقبلة

حالة من القلق يشعر بها بعض الأشخاص تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة التي وصلت لدرجة الصقيع، حتى وصلت إلى صفر في سانت كاترين، لذلك نرصد لكم تنبيهات للمرضى ونصائح للتعامل مع التقلبات الجوية، خاصةً الأمهات والأطفال، وأصحاب الأمراض التنفسية والمزمنة، للوقاية من حالة الطقس شديدة البرودة، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

تحذيرات للمرضى

ونصح الدكتور محمود البتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، عدة نصائح للتخفيف من أثر الظواهر الجوية وحالة الطقس:

- الأمطار وحالة الطقس الباردة، تكون شديدة التأثير على الأطفال، ويجب التعامل مع التقلبات الجوية بحرص.

- تجنب الخروج على مدار اليوم لأصحاب الأمراض المناعية.

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

- ارتداء الكمامات وتجنب الخروج من المنازل وقت الأتربة إلا للضرورة القصوى.

- تناول السوائل مثل البرتقال والليمون.

- تناول أقراص مضادات الهستامين لمرضى الحساسية.

- الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية.

حالة الطقس

بحسب ما ذكرت «الأرصاد الجوية»، فإنه يسود طقس قارس البرودة من الصباح الباكر، حتى ساعات المساء والليل المتأخرة، ما يتعين على فئات الأطفال والأمهات عدم الخروج إلا في حالات الطوارئ، وهو ما حذر منه محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»: «الـ24 ساعة المقبلة هي الأصعب، وهناك فرص سقوط الأمطار تشمل محافظات مصر مع تغيرات جوية عنيفة».

وأضاف «القياتي»، أن الأحوال الجوية اليوم الجمعة هي الأكثر برودة وفي وضع أكثر صعوبة للغاية: «بعد كده بداية من يوم السبت ستشهد درجات الحرارة ارتفاعًا كبيرًا، لكن في تغيير في الطقس يصل إلى الصقيع المؤلم النهارده الجمعة، وفي محافظات زي سانت كاترين هتوصل الحرارة لصفر، عشان كده حذارِ من الخروج لأصحاب الأمراض التنفسية بسبب الاضطرابات في درجات الحرارة».