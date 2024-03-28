كيف تحمي طفلك من العواصف الترابية؟.. حذرت منها هيئة الأرصاد

خلال التقلبات الجوية والعواصف الترابية، يوجد العديد من الأطفال الذين لم يكن لديهم القدرة على التنفس نظرا لوجود مشكلات صحية، ما يجعل القلق يسيطر على الأمهات، ويبحثن عن عدة نصائح تساعدهن على حماية أطفالهن من الأتربة والرمال، خاصة أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من طقس الغد، مشيرة إلى وجود غطاء سحابي يغطي شمال البلاد وجنوبها، ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية الغربية، وأقاليم شمال الوجه البحري، نتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عدة نصائح للأطفال.

كيف تحمي طفلك من العواصف الترابية؟

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأطفال مستهدفون بالأتربة، حيث يستنشق الرضع أتربة العواصف عشرين مرة ضعف الكبار، فهم أكثر عرضة للإصابة بالمشاكل الصحية مع العواصف واستنشاق الأتربة.

وقدم «بدران» عدة نصائح للأطفال من أجل الوقاية من العواصف الترابية والطقس السيئ والتي جاءت منها:

- يفضل تجنب الخروج من المنزل خاصة الأطفال الذين يعانون من أمراض بالجهاز التنفسي، خاصة مرضى الربو ومرضى حساسية الأنف وحساسية العين.

- تطبيق تدابير الوقاية من الفيروسات التتفسية مثل التباعد الجسدى ،غسل الأيدى بالماء والصابون خاصة قبل لمس الأنف والفم والعين.

- فى حالة الخروح يجب تغطية الأنف بكوفية أو منديل أو كمامة

- يجب تغيير الملابس كاملة عند العودة للمنزل والاستحمام وغسل الشعر جيدًا .

- تنظيف الأنف باستمرار

الاستنشاق بالماء والملح

-الحرص على الغرغرة والاستنشاق بالماء والملح لتطهير الحلق والأنف.

- التخلص من الأتربة فى المنازل أو السيارات بالمسح بقطعة قماش قطنية

- إحكام غلق النوافذ والأبواب، وتغطية أجهزة التكييف.

- تناول أدوية علاج الحساسيات خاصة الوقائية

- تجنب فرك العين والأنف

- حماية الأطفال من التدخين السلبى الذى يقلل المناعة.