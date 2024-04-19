سميرة أحمد: «قنديل أم هاشم» من أعظم أفلام السينما المصرية

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد، إن فيلم قنديل أم هاشم يعتبر من أعظم أفلام السينما المصرية لأنه كان يحمل رسالة مهمة جدا وهو من عبقريات يحيى حقي.

وأوضحت: لن أنسى مشهد وضع الزيت في عيني من قبل أمينة رزق وأصرخ وأقول مبشوفش حيث كان من المشاهد الرائعة، موضحة أنها لم تعد هذا المشهد ولا مرة «كان المشهد مرسوما والمخرج كان عامل خطة لكيفية أداء هذا الدور حيث عشت هذا الدور وكنت سعيدة للغاية».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، في الحلقة الأولى من الموسم الجديد للبرنامج: تعاونت مع إسماعيل ياسين في فيلمه إسماعيل ياسين في الجيش وكان أول فيلم يتعمل باسم إسماعيل ياسين، وكان فيلم جميل لأنه كان كوميديا، مشيرة إلى أن إسماعيل ياسين كان نجما من نجوم الزمن الجميل وكان دمه خفيف بالفعل وكان محترم للغاية وكان معه رياض القصبجي والذي يعتبر من الشخصيات الجميلة.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.