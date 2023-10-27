ضبط 23 ألف عبوة عصائر و19طن مواد غذائية فاسدة بالغربية

تمكنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية من ضبط 19 طناً و150 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط عدد 23500 عبوة مشروب صناعي للأطفال مجهول المصدر، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

مداهمة أماكن المضبوطات

قالت المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 9 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، و2 طن و 850 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحية، و300 كيلو سوداني وبلح مفروم منتهي الصلاحية، 2 طن زبيب مشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 23500 عبوة مشروب صناعي للأطفال مجهول المصدر.

الحملات مستمرة

وأشارت إلى أنه جرى ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وأن الحملات مستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأيضا بناءً على تعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع الغذائية وجشع التجار.