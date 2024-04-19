«قلت لهم إزاي يعني؟».. سميرة أحمد: فوجئت بدور فتحية الشغالة في «البنات والصيف»

قالت الفنانة القديرة سميرة أحمد إنها تمنت من الله أن تعمل في فيلم البنات والصيف مع عبد الحليم حافظ، موضحة أنها فوجئت بوحيد فريد وصلاح أبو سيف يقومان بالاتصال بها من أجل المشاركة في فيلم البنات والصيف، لأداء دور فتحية الشغالة.

وأوضحت سميرة أحمد خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: «قلت لهم إزاي يعني؟!، وليه معملش دور البطلة أمام عبد الحليم حافظ، ورفضت الدور وطلبوا مني الانتظار لحين قراءة رواية وسيناريو الفيلم للاختيار بعد ذلك، وتركوا الرواية وغادروا وقاموا بقراءتها طوال الليل وخلصت السيناريو الساعة 6 صباحا، واتصلت بهما وأبلغتهم بموافقتي على القيام بدور فتحية الشغالة حيث وجدت نفسي في الفيلم والدور وحبيت هذا الدور لأنه كان واقعيا.

كواليس غناء فريد الأطرش لـ سميرة أحمد يا أبو ضحكة جنان

وأشارت إلى أن فريد الأطرش قال لها في فيلم شاطئ الحب إن أغنية يا أبو ضحكة جنان قام بغنائها لها رغم أنه كام بغنائها للفنانة فاتن حمامة في أحد الأفلام.

وأردفت أن شاطئ الحب من أحلى الأفلام التي قامت بتمثيلها إذ جرى تمثيل جزء كبير منه في الفيوم، وتم وضع صورة لأفيش الفيلم في أوبرج الفيوم حيث كان التصوير هناك.

أغنية «قالتلي بكرة»

وتابعت: هذا العمل كان حلو مع الأستاذ بركات لأنه إنسان طيب وكريم وخدوم وفريد الأطرش كان يغني لي أغنية «قالتلي بكرة» في التليفون وكنت أنام أثناء الأغنية، ويقوم فريد بسؤالي إيه رأيك في الأغنية؟ فأقول له جميلة جدًا وبالفعل تصبح جميلة جدًا.