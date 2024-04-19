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دراما المتحدة

الزمالك والشركة المتحدة: «نرفض محاولات المساس بعلاقتنا المتميزة»

كتب:

محمد عزالدين
10:06 م | الجمعة 19 أبريل 2024
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ثمّن مجلسا إدارة نادي الزمالك والشركة المتحدة العلاقة المتميزة بين الجانبين، مؤكدين أنهما يرفضان أيّة محاولات فردية للنيل من هذه العلاقة أو المساس بها.

وثمّنت قنوات «أون تايم سبورتس» الدور الرياضي الكبير لنادي الزمالك، وجماهيره كأحد قطبي الكرة المصرية، وإسهاماته في رفعة شأن الرياضة المصريّة.

كما ثمّن مجلس إدارة نادي الزمالك الدور الإعلامي المتميز الذي تقوم به قنوات «أون تايم».

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