الزمالك والشركة المتحدة: «نرفض محاولات المساس بعلاقتنا المتميزة»

ثمّن مجلسا إدارة نادي الزمالك والشركة المتحدة العلاقة المتميزة بين الجانبين، مؤكدين أنهما يرفضان أيّة محاولات فردية للنيل من هذه العلاقة أو المساس بها.

وثمّنت قنوات «أون تايم سبورتس» الدور الرياضي الكبير لنادي الزمالك، وجماهيره كأحد قطبي الكرة المصرية، وإسهاماته في رفعة شأن الرياضة المصريّة.

كما ثمّن مجلس إدارة نادي الزمالك الدور الإعلامي المتميز الذي تقوم به قنوات «أون تايم».