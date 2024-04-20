عاجل.. تحديث جديد في «واتساب» يبهر المستخدمين

ما زالت شركة «ميتا» المسؤولة عن تطبيق واتساب، تعمل على تحديث التطبيق، حتى تظهره بأفضل الصور وتسهل التعامل عليه، خاصة أن التحديث الأخير حاز على إعجاب المستخدمين، وسط حالة من البهجة بالشكل الجديد، الذي ظهر عليه.

تطبيق «واتساب» عمد إلى إجراء تغيير جديد، تسبب في بهجة مستخدمي التطبيق، الذين وصفوه بأنه «مريح للعين»، وكان التغيير أو التحديث عبارة عن تغير لون الرسائل مما جعلها أغمق عن اللون التي كانت عليه، وهو ما أظهر الرسائل بشكل أوضح، فضلًا عن التغيرات الأخرى مثل علامة مشاركة الرسائل، والـ«الدبوس».

تحديث واتساب الجديد

قبل أيام، بدأ مستخدمو تطبيق واتساب، يلاحظون التغيرات الجديدة وظهور الرسائل بشكل أوضح مما كانت عليه وكأن الهاتف أصبح جديدًا، مما تسبب في حالة من البهجة، فقد عبر أحدهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تحديث واتساب الجديد حلو جدا وواضح.. حد لاحظه ولا انا بس»، لتنهال عليه التعليقات التي تؤيده في الرأي من الإعجاب بالتحديث الجديد.

خاصة أن آخر تحديث للتطبيق، كان قد تسبب في إزعاج المستخدمين، مما أدى إلى خروج متحدثًا باسم الشركة التي تملكها «ميتا» وقال إن هذا التغيير كان مجرد اختبار صغير، مشيرًا إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها كما في السابق.

قياس رد فعل المستخدمين

كما أن هناك شركات التكنولوجيا عادةً تجري آلاف التغييرات الصغيرة في التصميم على مواقعها الإلكترونية كل عام، وتختبرها على أعداد صغيرة من المستخدمين لقياس رد الفعل، وهو ما يعرف بعملية «اختبار A/B»، وفق ما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية.