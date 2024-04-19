أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 في محافظة الفيوم، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم، فضلًا عن ضوابط امتحانات نهاية العام، فيما بدأت مختلف المدارس في عقد امتحانات العملي والمستوى الرفيع خلال الفترة الجارية والأيام المقبلة وفقًا لتوجيهات الوزارة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم، والتي تستمر نحو 5 أيام، بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم في بيان لها.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

يأتي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 كما أعلنته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم كما يلي:

الخميس 9 مايو 2024.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والذي يُعقد لمدة ساعتان ونصف بدءًا من 8:30 حتى 11 صباحًا، بينما يتم تخصيص ثلث ساعة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

السبت 11 مايو 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، بدءًا من 8:30 حتى 10:00، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة 15 دقيقة، ثم يؤدوا امتحان التربية الدينية بدءًا من 10:15 وحتى 11:45 صباحًا.

الأحد 12 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف من 8:30 حتى 10:00 صباحًا، يليه استراحة ربع ساعة، ثم امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف من 10.15 حتى 11:45 صباحًا.

الإثنين 13 مايو 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لمدة ساعة ونصف، بدءًا من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، ثم استراحة 15 دقيقة، يليه امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف، بدءًا من 10.15 وحتى 11:45 صباحًا.

الثلاثاء 14 مايو.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا.

ضوابط امتحانات الصف السادس الابتدائي

وتتضمن ضوابط امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني، استمرار الامتحانات أيام العطلات الرسمية، ويوم السبت، فضلًا عن عقد امتحانات المستوى الرفيع والعملي قبل موعد هذا الجدول بوقت كاف، فضلًا عن تطبيق القوانين اللازمة بشأن إعادة التقويم الشامل وتعديلاته.

متى تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024؟

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للصفوف الابتدائية من 9 مايو حتى 14 من نفس الشهر.

وتنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 للصفوف الإعدادية من الخميس 9 حتى الأربعاء 15 مايو.

وفيما يخص امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل الثانوية بدءًا من الإثنين 13 حتى 23 مايو.