أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، تفاصيل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم، والتي تنطلق خلال أيام قليلة، وتستمر نحو 5 أيام، التي تضمنت 6 ضوابط لامتحانات نهاية العام 2024، فيما تنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي الأزهري خلال الساعات القليلة المقبلة وفقًا لما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية.

تنشر «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم، في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها من أولياء الأمور في كل مكان.

متى تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024؟

ووفقًا للجداول المعلنة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فإنّه تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 مطلع يونيو المُقبل، كما يلي:

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024.. تنطلق 9 أبريل حتى 14 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024.. تنطلق الخميس 9 حتى الثلاثاء 14 مايو المقبل.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024.. تبدأ في الفترة من الخميس 9 حتى الثلاثاء مايو المقبل.

موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024.. تنطلق من الخميس 9 حتى الأربعاء 15 مايو المقبل.

موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024.. تبدأ من 9 حتى 15 مايو، بينما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي المهني في الفترة من 9 حتى 14 مايو.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024.. تبدأ من السبت 18 مايو حتى الخميس 23 من نفس الشهر وذلك للإعدادية العامة والمهنية.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024.. تنطلق ابتداءً من الاثنين 13 مايو حتى الثلاثاء 22 مايو 2024.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024.. تبدأ يوم الأحد 12 مايو وتستمر حتى الخميس 23 من ذات الشهر.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. تبدأ الإثنين 10 يونيو وتستمر حتى السبت 20 يوليو.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي 2024

ويأتي جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 كما يلي:

الخميس 9 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف، إذ تبدأ 8:30 حتى 11:00 صباحًا، على أن يتم تخصيص عشرين دقيقة من زمن إجابة الامتحان للإملاء.

السبت 11 مايو 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 8:30 حتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة ربع ساعة، ثم يؤدوا امتحان مادة المهارات المهنية خلال الفترة من 10:15 حتى 11:45 صباحًا.

الأحد 12 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف إذ يبدأ 8:30 حتى و10:00 صباحًا، يليه استراحة 15 دقيقة، ثم امتحان تكنولوجيا المعلومات بدءًا من 10:15 حتى 11:45 صباحًا.

الإثنين 13 مايو 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:30 حتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان التربية الدينية بدءًا من 10:15 حتى 11:45 صباحًا.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، من الساعة 8:30 حتى 10:00 صباحًا.

ضوابط امتحانات الترم الثاني 2024

وتضمنت ضوابط امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الخامس الابتدائي محافظة الفيوم الآتي:

تعقد الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية في حالة اعتراضها سيره.

تطبيق القرار الوزاري رقم 313 لعام 2011 والقرار الوزاري 360 لسنة 2018 والخاص بإعادة التقويم الشامل وتعديلاته.

يُعقد امتحان اللغة الأجنبية «المستوى الرفيع» للمدارس الرسمية لغات، والخاصة لغات، والمتميزة لغات، بمعرفة المدرسة قبل موعد الجدول بوقتٍ كاف.

يتم عقد امتحان مادة العلوم عملي بمعرفة المدرسة قبل هذا الجدول بوقت كاف.

يراعى ما جاء في القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017 بالنسبة لامتحان طلاب الدمج.

يجرى عقد امتحان تكميلي متخفي فصل دراسي أول للطلاب الذين تغيبوا بعذر قانوني عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بمادة أو أكثر، في المواد التي تغيبوا عنها فيما تم دراسته بمنهج الفصل الدراسي الأول، وفقًا لجدول الفصل الدراسي الثاني فترة مسائية.