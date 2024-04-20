جمع 14 ألف كيس دم في المرحلة الثانية من حملة اتحاد صيدلة الإسكندرية

أطلق الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية EPSF-Alex المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم للعام الـ12 على التوالي، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2023 في تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم، وتطبيقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية في توفير صحة جيدة للجميع وضمان سلامة المرضى.

المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم

وجرى إطلاق المرحلة الثانية من حملة التبرع بالدم رقم 12، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، لجمع 259 كيس دم بالإسكندرية وأكثر من 14 ألف كيس دم على مستوى الجمهورية؛ لتكون هذه الحملة هي الأكبر من نوعها في مصر.

شعار الحملة «أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم»

وتحت شعار «أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم» أجرى ممثلو الاتحاد جولات إلى كلية الصيدلة والقرى والأندية والمناطق العامة على مدار عدة أسابيع، لنشر التوعية ضد الأنيميا ومختلف الأمراض المتعلقة بالدم، جنبًا إلى جانب مع بث فكرة ومفهوم التبرع بالدم في عقول عامة الناس، بالإضافة إلى جمع أكياس الدم.

وقدمت الحملة للمتبرعين مجموعة من التحاليل الطبية وقياس الضغط ومستوى السكر والأنميا مجانًا قبل إجراء التبرع، للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات قد تعوق التبرع أو تؤثر على المتبرع بشكلٍ أو بأخر، مثل: تحليل فيروس B و C، تحليل الزهري، وتحليل الإيدز.