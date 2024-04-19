صدمة في الأهلي قبل 24 ساعة من مواجهة مازيمبي بسبب «بيان رسمي»

تلقى النادي الأهلي وإدارته وجهازه الفني صدمة قوية قبل 24 ساعة من مواجهة مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لنسخة الموسم الجاري 2023-2024، وذلك على مستوى ملف الصفقات الصيفية في القلعة الحمراء، والتي تعمل عليها لجنة التعاقدات خلال الفترة الحالية أملا في تعزيز صفوف المارد الأحمر قبل انطلاق الموسم المقبل.

وتتمثل صدمة الموسم في الأهلي، قبل 24 ساعة من مواجهة مازيمبي في بيان رسمي، قلب الأمور في القلعة الحمراء بشأن أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية، وذلك بعد الكشف عن إصابة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أحد اللاعبين الذين كان يتطلع الأهلي لضمه.

إصابة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا

وقال فريق سيراميكا كليو باترا في بيان: «أثبتت الأشعة إصابة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، ويخضع اللاعب خلال أيام لعملية جراحية تمهيداً لبدء البرنامج التأهيلي والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت».

ووفقا لبيان سيراميكا فقد تبخرت أحلام النادي الأهلي في أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد، وذلك بعد أسابيع من اتفاق إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء على عودة محمد شكري مجددا وموافقة الجهاز الفني للأحمر على تواجده لاعبا في الفريق بداية من الموسم المقبل، لدعم الجبهة اليسرى، إلا أن إصابة الرباط الصليبي قلبت الأوضاع داخل الأحمر لتتغير معها خريطة صفقات الأهلي المقبلة وفقا لهذه التطورات.

وفي الأيام الماضية، كان الأهلي قد اتفق على عودة محمد شكري لخلافة علي معلول في الفريق، وقد أخطرت إدارة سيراميكا بذلك في ظل وجود بند يسمح بعودة اللاعب للقلعة الحمراء مقابل 7 ملايين جنيه فقط، لكن انقلبت الأمور رأسا على عقب بعد تعرض اللاعب لإصابة «الصليبي».