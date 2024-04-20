%19 ارتفاعا في صادرات مصر الزراعية خلال 9 أشهر.. خبير يوضح الأسباب

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنَّ الصادرات الزراعية سجلت نمواً على مدار الأشهر التسع الأولى من العام المالي 2023/ 2024، بنسبة 19.01% على أساس سنوي، مُستشهداً بالتقرير الحكومي الذي أفاد ارتفاع الصادرات الزراعية لمصر إلى 2.87 مليار دولار خلال الفترة المُشار إليها.

أسباب نمو الإنتاج الزراعي في مصر

وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الإنتاج الزراعي في مصر يشهد نمواً كبيراً بسبب دعم الدولة لهذا القطاع واهتمام القيادة السياسية بـ الأمن الغذائي للبلاد، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة تزامناً مع الاهتمام بالتصدير وفتح أسواق جديدة، ما انعكس بالإيجاب على الصادرات الزراعية.

قصة نجاح على مدار 5 سنوات

وتابع: «قصة نجاح سجلتها الدولة بـ القطاع الزراعي على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، والزيادة المطردة هذا العام في صادرات الحاصلات الزراعية لتسجل خلال الثلث الأول من العام المالي 1.5 مليار دولار، فيما سجلت خلال 2023 نحو 9 مليارات دولار للصادرات الطازجة والمصنعة ما يعد إنجازاً غير مسبوق للقطاع».

وكان تقرير حكومي قد كشف عن ارتفاع ناتج القطاع الزراعي إلى 893.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو 4.1%.