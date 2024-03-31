في 10 سنوات.. تنفيذ 5 مشروعات لزيادة المحاصيل الزراعية في مصر

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، 5 مشروعات ضخمة للتوسع في إنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية، من القمح والفول والذرة والعدس وكذلك التوسع في إنتاج اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأساسية، والصناعات التكميلية للأعلاف وغيرها لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية بالإنتاج المحلي.

5 مشروعات قومية لتأمين الغذاء

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن المشروعات القومية التي تعمل وزارة الزراعة على تنفيذها لزيادة المحاصيل الزراعية لتأمين غذاء مصر خلال السنوات الأخيرة، وجاءت كالتالي:

1- مشروع تنمية 4 ملايين فدان

ويهدف المشروع لخلخلة الريف المصري المتمركز حول الدلتا إلى أفق أوسع بمساحات زراعية كبيرة في كل محافظات الجمهورية تمتد من أسوان إلى بورسعيد بمساحات متفاوتة من محافظة لأخرى لتوسعة الرقعة الزراعية، وبناء مجتمع ريفي متكامل يضم مشروعات التنمية الزراعية وصناعة وتعبئة الأعلاف والألبان وتنمية الثروة الحيوانية والداجنية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

2- مشروع الدلتا الجديدة

وتبلغ مساحته أكثر من 2 مليون فدان يمتد من «محور روض الفرج إلى جنوب الضبعة» ويقع بين الموانئ والمطارات والطرق الجديدة، لسهولة نقل المنتجات الزراعية المراد إلى الخارج، بعد تحقيق الفائض المحلي.

3- مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة

يأتي هذا المشروع لزراعة القمح والذرة الصفراء والبقوليات، تخدمه محطة معالجة لمياة الصرف الزراعي بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميًا.

4- مشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد

يستهدف المشروع إلى استصلاح مليون فدان، وتقع المرحلة الأولى على مساحة 485 ألف فدان تم استصلاح 30 ألف فدان وزراعتها بمحصول القمح خلال الـ3 أشهر الأولى، ويعتمد المشروع على نظام الري المحوري، حيث تم بناء 219 طلمبة لضخ المياه وجار بناء 239 طلمبة أخرى لتصل عدد طلمبات ضخ المياه للمشروع 458 طلمبة.

5- مشروع مستقبل مصر

ويأتي المشروع على مساحة 1.05 مليون فدان، ويدخل ضمن مشروع إنشاء الدلتا الجديدة، ويكون مقسمًا على قطع متساوية كل قطعة مساحتها 1000 فدان، ويتضمن المشروع 60 طريقًا طوليًا و 35 طريقًا عرضيًا، ويستهدف المشروع زراعة المحاصيل التصديرية، لزيادة نسبة مصر من الحاصلات الزراعية.