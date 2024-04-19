آخر تطورات العاصفة «هدير» في الإمارات.. 4 ضحايا وتعطيل حركة الطيران

أعلنت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الجمعة، وصول عدد الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت دبي إلى 4، فضلًا عن تعطيل حركة الطرق ومطار دبي الدولي بسبب تأثير العاصفة «هدير»، وفقًا لما أعلنته وكالة «رويترز».

وتستمر أحد أكبر شركات الطيران في الإمارات بتعليق رحلاتها حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم الجمعة، لكن العملاء الذين يسافرون إلى دبي كوجهة نهائية يمكنهم إنجاز الإجراءات والسفر كالمعتاد.

وضربت العاصفة سلطنة عمان في وقت سابق من بداية الأسبوع، وأسفرت عن وفاة 20 شخصًا على الأقل واجتاحت السيول أجزاء مختلفة من عمان، قبل أن تصل إلى الإمارات يوم الثلاثاء الماضي، في أمطار غزيرة لم تشهدها البلاد طوال تاريخها.

وفاة امرأتين ورجل من الفلبين

الحكومة الفلبينية قالت بحسب «رويترز»، إن امرأتين فلبينيتين في الإمارات ورجل لقوا حتفهم في سياراتهم أثناء الفيضانات.

كما توفي رجل إماراتي في السبعينيات من عمره، عندما جرفت السيول سيارته في إمارة رأس الخيمة الشمالية.

مطار دبي يكافح لإنهاء الرحلات المزدحمة

ويكافح مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا ومركزًا للسفر في منطقة الشرق الأوسط، من أجل إنهاء الرحلات الجوية المتراكمة بعد ثلاثة أيام من العاصفة.

سبب العاصفة هدير؟

ويزعم العديد أن السبب في العاصفة هدير التي ضربت الإمارات على ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، كما زعم البعض أيضًا أن السبب الرئيسي هو نظام الطقس المنخفض «المقطع» الذي يسحب الهواء الدافئ والرطب ويمنع أنظمة الطقس الأخرى من المرور.