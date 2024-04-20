فيلم شقو يحتفظ بصدارة الإيرادات للأسبوع الثاني ويقترب من 50 مليون جنيه

يواصل فيلم شقو تصدر إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إذ نجح الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج كريم السبكري، في تحقيق إيرادات 2 مليون و373 ألف جنيه، عن أمس الجمعة، في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يواصل فيلم شقو رحلته في شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي بعد ما حقق في أسبوعه الأول إيرادات بلغت 42.5 مليون جنيه، وبينما حقق على مدار الثلاثة أيام الماضية 5.5 مليون جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 48 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم شقو

ويجمع فيلم شقو في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، وليد فواز ومحمد جمعة، لإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف: يسرا، أحمد فهمي، عباس أبوالحسن ومحمود الليثي، من تأليف وسام صبري وهو مستوحى من رواية «أمير اللصوص» للكاتب تشاك هوجان، ومن إخراج كريم السبكي.