نجوم الفن يودعون عمدة الدراما صلاح السعدني بكلمات مؤثرة: «هتوحشنا»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية عقب وفاته اليوم، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية والأعمال الدرامية.

وفي السطور التالية نرصد أبرز الفنانين الذين حرصوا على نعي الراحل صلاح السعدني، من خلال حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب: خالص عزائي

حرص الهضبة عمرو دياب على نعى الفنان القدير صلاح السعدني، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

ياسمين عبدالعزيز : البقاء لله

كما حرصت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على نعي الفنان الراحل صلاح السعدنى من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي عبر موقع «إنستجرام» قائلة: «البقاء لله».

الهام شاهين: عزائي لأسرته ولكل محبيه

ووجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة رثاء في الراحل صلاح السعدني، من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «الله يرحمه.. كان إنسانًا جميلًا وصديقًا غاليًا.. عزائي لأسرته ولكل محبيه.. ونعزي أنفسنا أيضًا».

هند صبري: فقدنا واحدًا من أعمدة الدراما العربية

كما نعت الفنانة هند صبري رحيل الفنان صلاح السعدني، من خلال حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «فقدنا اليوم واحدًا من أعمدة خيمة الدراما العربية.. واحدًا من كبار الدراما التلفزيونية.. وداعًا النجم الكبير صلاح السعدني وخالص العزاء لأسرة الفن العربي والمصري وأسرة الراحل الصغيرة وابنه النجم أحمد السعدني».

دياب: مع السلامة

كما وجه الفنان دياب العزاء في وفاة الراحل صلاح السعدني، من خلال حسابه بموقع «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله مع السلامة ياعمدة ربنا يرحمك نسألكم الدعاء».

الكاتب عبدالرحيم كمال : رحم الله المتفرد صلاح السعدني

كما وجه الكاتب عبدالرحيم كمال رسالة من القلب في وداع الفنان القدير صلاح السعدني، من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: «رحل عن دنيانا فنان مصري كبير ومهم رحل النجم و الفنان صلاح السعدني، واحد من نجوم مصر الكبار ،يشبه الملايين، بوجه مصري خالص يجمع بين الشجن والسخرية والتفاؤل طاقة فنية كبيرة، ممتليء بالموهبة والثقة، من فيلم الأرض إلى حسن أرابيسك، مرورًا بسليمان غانم وياسين عبدالجواد في الثلاثية المحفوظية التليفزيونية والابن الأوسط في أبنائي الأعزاء شكرًا».

وتابع قائلاً : "هو فنان يدخل قلب المشاهد بيسر وسلاسة وكأنه واحد من أسرته، رحم الله الفنان المصري الكبير المتفرد صلاح السعدني رحمة واسعة والهم ابنه الفنان احمد السعدني الصبر والسلوان".

مصطفي شعبان: رحل العملاق الفني والإنسان الرائع

ونعى الفنان مصطفى شعبان رحيل عمدة الدراما من خلال حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك» وعلّق: «البقاء لله في وفاة الفنان الكبير الأستاذ صلاح السعدني .. رحل العملاق الفني والإنسان الرائع، شخصية فريدة ومميزة على الساحة الفنية، وله بصمة قوية وإبداع لا يضاهى. أسطر العزاء، ندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

منى زكي: فقدت أستاذ كبير

ونعت الفنانة منى زكي رحيل عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»: «البقاء لله.. فقدت أستاذ كبير من أطيب وألذ وأحن وأكتر خلقا من أساتذتنا.. ومن أكتر الناس اللي تشرفت بالشغل معاها.. الأستاذ الكبير صلاح السعدني.. خالص عزائي لأحمد وللأسرة الكريمة».