آية سماحة: فكرة فيلم عالماشي جديدة ومختلفة.. والكواليس «كلها ضحك»

كشفت الفنانة آية سماحة، عن تفاصيل مشاركتها في فيلم عالماشي، مع الفنان علي ربيع، الذي يعرض حاليًا في موسم أفلام عيد الفطر 2024، معربة عن سعادتها بردود الفعل في السينمات.

وقالت آية سماحة لـ«الوطن»: «أكثر ما جذبني للسيناريو أن فكرته جديدة ومختلفة جدا، وتحمست أيضا للعمل مع علي ربيع لأنه أول عمل يجمعنا».

أضافت: «أجواء الفيلم كانت جميلة جدا لأن الفيلم كوميدي، وطبيعي تكون الكواليس ممتعة ولذيذة، والجميع كان متعاونا للغاية، خاصة علي ربيع».

قصة فيلم عالماشي

تدور أحداث فيلم عالماشي في إطار كوميدي حول شاب يدعى هادي ويقوم بدوره الفنان علي ربيع، أصيب بمرض نادر ما يجعله مجبرًا على السير والحركة طوال الوقت، ويصبح مهددا بالموت حال توقفه عن السير.

أبطال فيلم عالماشي

يشارك في بطولة فيلم عالماشي كل من على ربيع، آية سماحة، انتصار، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، عبد الله مشرف، محمد رضوان، إسماعيل فرغلي وإبرام سمير، من إخراج محمد حمدي الخبيري، تأليف أحمد عبد الوهاب.