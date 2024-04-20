انطلاق امتحانات المهام الأدائية في القاهرة غدا

تشهد محافظة القاهرة غدًا، بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملي لجميع المراحل الدراسية وكل صفوف النقل، إذ أكد أيمن موسى مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الإمتحانية، لافتا إلى أنه جرى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان، وتأكيد تهوية الفصول وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، والالتزام بكل الضوابط والتعليمات الامتحانية.

عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات

وشدد مدير تعليم القاهرة، على عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات، مشيرًا إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أي حالات طارئة داخل اللجان.

جدول امتحانات الفصل الدراسى الثاني

وأوضح استعداد المديرية التعليم لإجراء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو المقبل، إذ يؤدي طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

بينما يؤدي الطلاب امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادلهما في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو، مشيرًا إلى أنّ امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يُعقد يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 أبريل، مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.