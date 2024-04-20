تستعد مختلف المدارس في محافظة الفيوم، لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي تبقى عليها أيام قليلة فقط، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني لكافة المدارس في محافظة الفيوم، إذ جرى وضع جدولين أحدهما للتعليم العام والرياضي، وآخر لمدارس الإعدادية المهنية، والذي أشار إلى استمرار الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني في محافظة الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب المرحلة الإعدادية وذويهم.

متى تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني؟

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم في بيان لها، عن موعد انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024، موضحةً إنّها تنطلق من الخميس 9 مايو وحتى الأربعاء 15 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني

وتضمن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم الآتي:

الخميس 9 مايو 2024.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتان ونصف، بدءًا من 8:30 وحتى 11:00 صباحًا، على أن يتم تخصيص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

السبت 11 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتان، إذ يبدأ 8:30 وتستمر حتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان التربية الفنية من الساعة 10:45 صباحًا، وحتى 12:45 مساءً.

الأحد 12 مايو 2024.. امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتان بدءًا من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة فقط بدءًا من 10:45 وحتى 11:45 صباحًا.

الإثنين 13 مايو 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان بدءًا من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط لمدة ساعة ونصف من 10:45 صباحًا وحتى 12:15 مساءً، كما ينطلق امتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط لمدة ساعة واحدة من الساعة 10:45 وحتى 11:45 صباحًا.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتان بدءًا من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 10:45 وحتى 12:15 مساءً.

الأربعاء 15 مايو 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعتان بدءًا من 8:30 وحتى 10:30 صباحًا.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني فإنّه يأتي كما يلي:

الخميس 9 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتان بدءًا من 8:30 وحتى 10:30، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 10:45 وحتى 12:15 مساءً.

السبت 11 مايو 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان المجالات العلمية مجال صناعي واقتصاد منزلي لمدة ساعة بدءا من 10:15 وحتى 11:15 صباحًا.

الأحد 12 مايو 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعة ونصف من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، يليه التربية الفنية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 10:15 وحتى 11:45 صباحًا.

الإثنين 13 مايو 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف من 8:30 حتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان المجالات العلمية زراعي لمدة ساعة من 10:15 وحتى 11:15 صباحًا.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، يليه الخط العربي لمدة ساعة بدءًا من 10:15 وحتى 11:15 صباحًا.