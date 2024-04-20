مجلس الوزراء: وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال احتفال عيد القيامة

صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه جرى التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

وفى هذا الصدد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتهنئة للأخوة الاقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة الاحتفال بهذه الأعياد، متمنياً دوام التقدم لمصرنا الحبيبة، فى مختلف المجالات.