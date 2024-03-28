متى تحتفل الكنائس بعيد القيامة في مصر؟.. اتفقت عليه جميع الطوائف

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع الثالث من الصوم الكبير 2024، والذي يستمر حتى الاحتفال بعيد القيامة 2024 في مصر يوم الأحد المقبل، وذلك بعد أن انقضى 55 يومًا من الصوم.

موعد عيد القيامة 2024 في مصر

وحول موعد عيد القيامة 2024 في مصر، فهو يأتي بعد أطول فترة صوم في الكنيسة، إذ يصوم الأقباط الأرثوذكس 55 يوماً منقطعين عن تناول اللحوم والأسماك والدواجن والألبان، بالإضافة إلى الصوم الانقطاعي خلال أيام الصوم، فيما تصوم الكنيسة الكاثوليكية هذا الصوم لمدة 43 يومًا على أن تحتفل جميع الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد 2024 يوم الأحد المقبل.

ويحسب موعد عيد القيامة في الشهر القبطي بمعرفة أول السنة القبطية وهو أول برمودة في نفس الوقت، وبعد ذلك يستخرج يوم ذبح الخروف عند اليهود ومن ثم أحد القيامة الذي يليه مباشرة، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

خريطة قداسات عيد القيامة 2024

ومن المقرر أنَّ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد ليلة السبت المقبل والمعروف بـ سبت النور، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور عدد من المطارنة والأساقفة والشخصيات العامة والمسؤولين في الدولة وعلى أن ينتهي القداس في بداية اليوم الجديد يوم الأحد المقبل عيد القيامة.

كما يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، قداس عيد القيامة في كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، وتقيم الطائفة الإنجيلية في مصر احتفاله بعيد القيامة صباح اليوم بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، ويترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس الكنيسة الأسقفية، القداس بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.