خلطة بسيطة لغسل البطاطين وتعطيرها.. «وفري فلوسك ومجهودك»

مع انتهاء فصل الشتاء، تبدأ الأمهات في غسل البطاطين وتخزينها، وترغبن في إيجاد طرق وخلطات لأداء تلك المهمة داخل المنزل بأقل تكلفة، حتى تزول الرائحة غير المرغوب فيها بعد أشهر من استعمالها ولضمان نظافتها جيدًا.

خلطة سهلة لغسل البطاطين وتعطيرها

وإليك خلطة سحرية لغسل البطاطين وتعطيرها بسهولة دون أي تعب أو مشقة وبمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

ماء دافئ.

كلور ألوان.

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم

معطر الغسيل.

مسحوق للغسيل سائل.

طريقة غسل البطاطين

- الخطوة الأولى: املئي البانيو بالماء الدافئ، وضيفي بيكربونات الصوديوم والكلور الألوان ومسحوق الغسيل وقلبيها جيدًا.

- الخطوة الثانية: ضعي البطانية في الخليط لعدة ساعات، واضغطي بيديكِ أو بشيء ثقيل، وبعد فترة اخرجي البطانية من الماء وارفعيها على البانيو من الأعلى.

- الخطوة الثالثة: اعيدي ملء البانيو بماء نظيف وضيفي معطر الغسيل المفضل إلى الماء، ثم ضعي البطانية مرة أخرى في الماء واتركيها لمدة 10 دقائق.

الخطوة الرابعة: اشطفي البطانية بالماء أكثر من مرة، ارفعيها البطانية على طرف البانيو حتى تتخلصي من الماء بشكل تام، ثم انشريها في الشمس حتى تجف، ثم طبقيها وضعيها في كيس بلاستيك في الدولاب.