رياح الخماسين تعود في أصعب أيام الصيف.. درجة الحرارة تصل لـ36 مئوية

حالة من التفاوت والتباين في درجات الحراة خلال الـ48 ساعة المقبلة، دفعت هيئة الأرصاد الجوية إلى تحذير المواطنين من عودة رياح الخماسين، خاصة أولئك الذين تتأثر صحتهم بالغبار والأتربة، مثل كبار السن ومرضى الحساسية.

رياح محملة بالرمال والأتربة على صحراء ليبيا، ستتجه نحو مصر من ناحية أقصى الغرب بداية من مساء يوم الاثنين، وبدخول يوم الثلاثاء نلاحظ تقدم للرمال والأتربة المثارة، التي تصل درجة الحرارة به إلى أكثر من 36 درجة مئوية، و يصل تأثيرها على القطاع الغربي من مصر، تحديدًا الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، ومن ثم تتقدم الرمال والأتربة المثارة للمناطق الداخلية من الجمهورية، وفقًا لما قاله حمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

الرياح الخماسين تعود مجددًا

من المتوقع أن تؤدي رياح الخماسين إلى تدهور في الرؤية الأفقية، على القطاع الغربي من الجمهورية الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، وتكون أقل حدة على بعض المناطق الداخلية للجمهورية، كما قال «القياتي» الذي وجه مجموعة من النصائح للتعامل مع الطقس السيء ويمكن تناولها فيما يلي:

على مرضى الحساسية الصدرية والجهاز التنفسي بشكل عام توخي الحذر التام في أثناء الخروج.

ارتداء الكمامات.

غلق النوافذ والأبواب بشكل جيد.

المسافرون على الطرق في نطاق القطاع الغربي للجمهورية، يجب أن ينتبهوا لأن إثارة الرمال والأتربة ستؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية، لذا يلزم اتباع كافة تعليمات المرور.

متابعة النشرات الجوية جيدًا.

تحذير الأرصاد الجوية من أشد الأيام حرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بعد 48 ساعة من الآن، ليشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، ويكون مصاحبًا لنشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، التي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.