توريد 2848 طنا و177 كيلو جراما من القمح إلى صوامع المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم 2024، والذي بدأ منذ الاثنين 15 إبريل الجارى ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 2848 طنا و177 كيلوجراماً من خلال 42 موقعا تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

تنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح

وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة، لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات.

المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدم التسامح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على المتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.