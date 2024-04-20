«البحوث الزراعية» ينظم قافلة بيطرية مجانية في المنيا

أطلق مركز البحوث الزراعية، اليوم السبت، قافلة بيطرية مجانية إلى المنيا لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقرى المحافظة، وذلك في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

التنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لصغار المربين والفلاحين، أن هذه القافلة ستقام بالتنسيق بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهدالامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية.

فحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين

أضاف أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدى صغار المربين والفلاحين بقرى المحافظة.

وأكد أن هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقرى ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدى صغار الفلاحين ومربي الماشية.

وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان بالإضافة إلى الفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي.