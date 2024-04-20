تحصين 200 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

تحصين 200 ألف رأس ماشية خلال شهر

من جانبه، استعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، جهود المديرية فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموي خلال شهر، حيث تم تحصين 200 ألف رأس ماشية وترقيم وتسجيل 3685 رأس ماشية ،عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن محافظة المنيا للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ، وتم عقد 150 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

تحصين المواشي للحفاظ على الثروة الحيوانية

وأضاف «عبد العال»، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.