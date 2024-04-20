«الكهرباء» تعقد المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة في إفريقيا غدا

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحت رعاية مجلس الوزراء، وبالتعاون مع اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية APUA وبنك التنمية الإفريقي، المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2024 بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.

توفير الكهرباء

وأشارت وزارة الكهرباء في بيان إلى أن المنتدى يستهدف حشد الوزراء الأفارقة المعنيين بالكهرباء والطاقة المتجددة للدول أعضاء APUA، ورؤساء مرافق الكهرباء الأفريقية وممثلي تجمعات الطاقة الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين، وذلك لطرح ومناقشة القضايا المهمة الخاصة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء والتصنيع المتكامل الاقليمي، ومشروعات الربط الكهربائي وسوق الكهرباء الإفريقية الموحدة.

أجندة المنتدى

وتتضمن أجندة المنتدى خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجارى إقامة منتدى الحوكمة والقيادة لمرافق الكهرباء، ومنتدى سوق الكهرباء الأفريقية الموحدة، والمنتدى الوزاري بالإضافة إلى تنظيم معرض على هامش المنتدى للشركات المصرية والعالمية والمصنعين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.