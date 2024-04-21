مستشفى الفن في أبريل يضم سامح الصريطي وعبير صبري وإنعام الجريتلي

خلال شهر أبريل الجاري، تعرض عدد من نجوم الفن لأزمات صحية، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، الأمر الذي أثار قلق جمهورهم ومحبيهم، ومن ثم استدعى منهم الخروج بتصريحات صحفية، لكشف تطورات حالتهم الصحية.

إصابة سامح الصريطي بأزمة صحية

تعرض الفنان سامح الصريطي، لأزمة صحية شديدة في الفترة الأخيرة، إثرها نُقل إلى أحد المستشفيات لإجراء جميع الفحوصات المطلوبة، ومن خلال بعض التصريحات الصحفية التي أدلى بها، طمأن جمهوره، موضحا خروجه من المستشفى.

الممثلة عبير صبري

تعرضت الفنانة عبير صبري إلى وعكة صحية في 17 أبريل الجاري، ما أدى إلى دخولها المستشفى، وكشفت شقيقتها الإعلامية مروة صبري عن حالتها الصحية، موضحة أنها تعرضت إلى ارتفاع في ضغط الدم، أدى إلى نقلها للمستشفى حيث وصل إلى 190.

الفنانة إنعام الجريتلي

طمأنت الفنانة إنعام الجريتلي جمهورها على حالتها الصحية الصحية الأربعاء الماضي، مؤكدة أنها في تحسن دائم، بعدما تعرضت إلى وعكة صحية، أدت إلى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث أنها أعلنت منذ فترة إصابتها بدور برد تحول إلى حساسية.