سامح الصريطي: الأهلي مشرف مصر أمام إفريقيا والعالم

قال الفنان سامح الصريطي، إن النادي الأهلي يعرف في كل مكان ليس فقط بالرياضة، ولكن من خلال مجموعة من القيم والأخلاق التي تحكم الأهلي، معقبًا: «الأهلي بدأ كمشروع وطني من خلال مجموعة من المخلصين في مصر أمثال عبد الخالق ثروت، وطلعت حرب».

الأهلي نادي الوطنية

وتابع «الصريطي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن النادي الأهلي كان في الأساس ناديا وطنيا وخرج منه مظاهرات في ثورة 1919، ضد الإنجليز، مشيرًا إلى أن أهم قيمة للأهلي هي الأخلاق قبل البطولة، وتكون النتيجة دائمًا هو الحصول على الأخلاق والبطولة.

الأهلي يرفع من صورة مصر

وأضاف أن الأهلي مؤسسة وطنية مصرية ونفخر به أمام إفريقيا والعالم، معقبًا: «الأهلي يمثل صورة مصر أمام العالم، وعندما ينجح فهذا يرفع من صورة مصر أمام من لا يعرفها».