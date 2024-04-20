«التموين»: تستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح خلال موسم توريد 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استهداف استلام 3.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين بجميع المحافظات خلال موسم توريد 2024، ووجه الدكتور علي المصيلحي سرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من عمليات التوريد لكافة نقاط الاستلام.

توريد القمح المحلي 2024

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، اليوم السبت، إلى استهداف استلام 400 ألف طن قمح محلي من المزارعين بمحافظة الدقهلية، خلال موسم توريد القمح 2024، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة والتي بلغت 252 ألفًا و229 فدانًا.

وأوضح وزير التموين، أنه تم تشكيل لجان الاستلام بكل نقطة تجميع وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية، وذلك لمتابعة توريد القمح، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهات بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

حظر نقل القمح

فيما نوه اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، مع حظر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

من جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية، خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، على صومعة بني عبيد بالمحافظة، إلى أنه تم استلام 15 الف طن قمح منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن.

وقال دايرة إن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 2000 طن ويصل إلى 12 الف طن في ذروة الموسم، مشيرًا إلى أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد من القمح يتراوح من 16 أردبًا إلى 20 أردبًا.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية، أن عدد نقاط استلام القمح المحلي في محافظة الدقهلية تبلغ 39 موقعًا بسعة تخزين إجمالية 185 ألف طن، تابعة لـ3 جهات تسويقية، هي البنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن شرق الدلتا، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، موضحًا أن بكل موقع توريد القمح، لجنة مكونة من 6 جهات هي ممثل عن قطاع التموين رئيسا للجنة، وممثلا عن مديرية الزراعة مسؤولا عن تحديد نوعية القمح محلي أو مستورد، وممثلا عن هيئة سلامة الغذاء مسئول عن تحديد درجة النظافة وتحديد الرتبة، وممثلا عن الجهة المسوقة، وأحد أعضاء القبانة المسئول عن الموازين، والبورصة السلعية الخاصة بتسويق القمح.