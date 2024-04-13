وزير التموين: فتح نقاط استلام وتوريد القمح المحلي مبكرا في 4 محافظات

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الجهات المسوقة ومنها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بفتح بعض نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي مبكراً في 4 محافظات، والتي بدأت التوريد مبكراً وهي «جنوب سيناء، وطامية بمحافظة الفيوم، وتوشكى بمحافظة أسوان، وشرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد».

توريد القمح المحلي 2024

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التموين منذ قليل، تبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام 2024 من الموردين والمزارعين، اعتبارا من يوم الاثنين 15 أبريل 2024.

وأكد «المصيلحي» أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة، مضيفا أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعه من التوريد.

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية الجهات المعنية لمتابعة توريد القمح، مؤكدا أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

سعر أردب القمح

وأضاف «كمال»، أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم، وسعر أردب القمح كالتالي:

- سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 يبلغ 2000 جنيه.

- سعر أردب القمح درجة نقاوة 23 يبلغ 1950 جنيها.

- سعر أردب القمح درجة نقاوة 22.50 يبلغ 1900 جنيه.

حظر نقل القمح بين المحافظات دون تصريح

وأكد «كمال»، أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر دون الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.